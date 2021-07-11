DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

KOSGEB’den 200 bin lira hibe desteği aldı, hayatı değişti
Deri sektöründen ihracat hamlesi
“Kâbil hükümeti, Taliban karşısında ayakta kalabilir mi?”
Kırkpınar'da final heyecanı
ANALİZ: Türkiye’nin yeni Afganistan stratejisi
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde gün batımı büyülüyor
15 Temmuz'un meçhul kahramanları...
Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki
Kanada'nın kanlı geçmişi...
2021 DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? DGS soruları ne zaman açıklanacak?
Erbakan’dan iktidara uyarı: Gelin bu yanlıştan dönün
Murat Belge: Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tepkiye çok şaşırdım
Türkiye'yi de ilgilendiren seçim için halk sandığa gitti
Kulüpler Birliği'nin bildirisi ortalığı karıştırdı
Dikey Geçiş Sınavı başladı

TIMETURK / GENEL / Sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

4 Saat Önce
2021-07-11 09:05:26
Sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza (21) ve Muhammet Can Örnek (10) serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi.
Akşam saatlerinde hayvanlarla birlikte eve dönmeyen iki kardeşi, ailesi aramaya çıktı.
Gece saatlerinde kardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polis ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki kardeşin cesedini göletten çıkardı.
Bu sırada, kardeşlerin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Cenaze aracına alınan Hamza ve Muhammet Can Örnek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH