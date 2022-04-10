Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız yapım şirketine açtığı davayı kazanınca gündeme geldi. Peki, Şükrü Özyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dizi ve sinema filmleri ile adından söz ettiren Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, hayatı merak konusu olan Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız hangi diziler oynadı?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Özyıldız'ın kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü eğitimi alırken, tekrar sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan Özyıldız, ardından Erasmus programı ile Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğü itibariyla dövüş sporlarına ilgi duyan Şükrü Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır fakat sonrasında kafes dövüşlerini bıraktığını açıkladı. Hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığı ifade etmiştir.

Oyunculuk kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshopa katıldığını ve bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine belirten Özyıldız, Türkiye'ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak, bu alanda ilerlemeye karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında Derin Sular adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde yer aldı ve daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva'da başrol oynamıştır. 2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı. 2015'te, Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. 2021'de atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde Fatih/Akıncı karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun özel hayatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.

Televizyon ekranlarında ve beyaz perdede birçok başarılı proje ile adından sık sık söz ettiren Şükrü Özyıldız yer aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterler ile de hafızalara kazınmıştır.

Diziler

Derin Sular

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Uçurum

Benim Hala Umudum Var

Çalıkuşu

Şeref Meselesi

Tatlı Küçük Yalancılar

Kış Güneşi

Çoban Yıldızı

Nefes Nefese

Jet sosyete

Masumlar Apartmanı

Filmler