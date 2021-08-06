Sude Akarsu kimdir? Sude Akarsu neden öldü? İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta bir evde 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu. Adının Sude Akarsu olduğu öğrenilen genç kızın erkek arkadaşının evinde başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise serbest bırakıldı. Sude Akarsu'nun ölümü üzerine derinlemesine soruşturma sürüyor.

Sude Akarsu kimdir? Sude Akarsu neden öldü? İzmit Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta bir evde 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu. Adının Sude Akarsu olduğu öğrenilen genç kızın erkek arkadaşının evinde başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise serbest bırakıldı. Sude Akarsu'nun ölümü üzerine derinlemesine soruşturma sürüyor.

18 yaşında olduğu öğrenilen Sude Akarsu isimli genç kız erkek arkadaşının evinde başından vurulmuş olarak bulundu. Silah seslerinin duyulması üzerine komşular durumu yetkililere bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri Sude Akarsu'yu hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sude Akarsu kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan erkek arkadaşı ise ifadesinin ardından serbst bırakıldı. Hayatını kaybeden Sude'nin İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sude Akarsu'nun ölüm nedeni araştırılıyor. Sude'nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Akarsu'nun cenazesi ikindi namazında Kent Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.