Sudan nerede? Sudan Müslüman ülke mi? Sudan hangi kıtada? Sudan'da yeni bir darbe girişim yaşandı. Askeri birliklerin iktidardaki koalisyon liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Yaşanan olaylardan sonra Afrika'nın en geniş 3. ülkesi olan Sudan'ın nereden olduğu merak edilmeye başladı. işte Sudan hakkında detaylar...

Sudan nerede? Sudan Müslüman ülke mi? Sudan hangi kıtada? Sudan'da yeni bir darbe girişim yaşandı. Askeri birliklerin iktidardaki koalisyon liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Yaşanan olaylardan sonra Afrika'nın en geniş 3. ülkesi olan Sudan'ın nereden olduğu merak edilmeye başladı. işte Sudan hakkında detaylar...

Sudan'da darbe girişim haberi geldi. Askeri güçler iktidardaki koalisyon liderlerini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı. Yaşanan olayların ardından Başken Hartum'daki bazı bölgelerde protestolar başladı. Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı. Darbe girişimi sonrası Sudan'ın nerede olduğu hangi kıtada olduğu insanlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sudan nerede?

Sudan Afrika'nın en geniş 3. ülkesidir. Sudan'ın resmi adı Sudan Cumhuriyeti'dir. Sudan'ın Başkenti Hartum'dur. İnsanların Sudan'da yaşamaya başlaması milattan önce 5000 yılına kadar uzanır. 1.886.068 km2'lik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük 16. ülkesidir. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir. Nil, Sudan'ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır. Hartum'un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan'ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer. Ülkenin, 2011 yılında Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye ayrılmasından sonra yüz ölçümü bakımından Afrika'nın en büyük ülkesi olma özelliğini Cezayir'e kaptırmıştır. Nüfus bakımından 30.9 milyonluk nüfusuyla dünyada 40. sıradadır. Ayrıca başkenti ile en büyük şehrinin birbirine en yakın olduğu ülkedir. (Hartum (başkent) - Omdurman (en büyük şehir) arası uzaklık : 150 metre). Bunun nedeni iki şehri ayıran engelin Nil Nehri olmasıdır.

Sudan Müslüman mı?

Sudan'ın büyük bir çoğunluğu Müslüman'dır. Sudan 2020 yılında seküler bir devlet olmuştur. Halkın %90'i Müslüman, geriye kalan kısım ise animizm ve Kıpti ve Ortodoks Hristiyan mezhebine mensuptur. Müslümanların çoğunluğu Sünni ve Sünnilerin bir kısmı Şafii ve öbür kısmı da Maliki'dir.

Sudan'da hangi dil konuşulur?

Resmî dil ve eğitim dili İngilizce ve Arapçadır. Halkın çoğunluğu Arapça bilmekle birlikte, çoğunluğun ana dili Arapça değildir, Nübyece, Beja, Fur, Nuban, Ingessana gibi diller konuşulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.