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Suda kademeli tarife nedir? Erdoğan: Su tasarrufu için kademeli tarifeler uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci Su Şûrası'na canlı bağlantı ile katılarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Suyun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.' dedi.

59 Dakika Önce
2021-10-21 16:42:55
Suda kademeli tarife nedir? Erdoğan: Su tasarrufu için kademeli tarifeler uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci Su Şûrası'na canlı bağlantı ile katılarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Suyun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır." dedi.

Toplantının, Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nın kapanış programı olduğunu hatırlatan Erdoğan, iklim değişikliği ve buna bağlı tabiat olaylarının gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde gerçekleşen bu çalışmayı isabetli bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyette suyun hayat olduğunu, insanlık için hayati öneme sahip suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğinin de asla unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar kilometreküptür. Bunun sadece yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Tüm bu su kütlesinin insanoğlunun erişebildiği kısmı ise yalnızca 10 binde 2'ye tekabül etmektedir. Geçtiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadele artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı, her geçen yıl daha da artacaktır. Sadece şu basit karşılaştırma dahi karşımızdaki tablonun vahametini göstermeye yeterlidir." diye konuştu.

"Sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak"

Erdoğan açıkalmasına şöyle devam etti: Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır. Su yönetimindeki hukuki boşlukları ortadan kaldıracak bi "Su Kanunu" hazırlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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