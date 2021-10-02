Sucuğu evde yapmayı denemek ister misiniz?

En çok Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'da tüketilen, şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharatlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür fermante et ürünü olan sucuk, uzun raf ömrüne sahiptir. Kahvaltının yıldızı sucuk mis gibi kokusuyla sizi yataktan kaldırır. Yumurtayı şenlendirir. Ekmek bana bana tüketilir. Peki evde sucuk yapmak mümkün mü? Sucuğun faydaları neler? Sizler için derledik...



Sucuk başlıca Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'da tüketilir. Baharatla harmanlanan et kıyması, şişirilip kurutulmuş bağırsağın içine doldurulur. Oldukça uzun ömürlü olan sucuk lezzetiyle dillere destandır. Kahvaltıların vazgeçilmezi, yumurtanın en yakın dostudur. Mutfakta piştiğinde evi mis gibi kokusu sarar ve sizi yataktan kaldırır. Evde de lezzetli bir sucuk hazırlayabilirsiniz. Fakat önce sucuğu daha yakından tanıyalım...

Sucuk içeriğinde yağ, tuz, kimyon, sumak, kırmızı biber gibi baharatlar bulunur. İçerisine sakatat katılmaz. Kahvaltıda tereyağında kızartılır, yumurtaya eklenir. Kuru fasulyede, hamur işlerinde, pidelerde ve İtalyanlara özgü pizzada kullanılır.

Sucuğun tarihi

Sucuk Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşmıştır. Eski zamanlarda eti bozulmadan muhafaza etmek zor olduğu için tarlalarda çalışan işçiler, eti tüketmeden önce bol baharatlarla harmanlıyordu. Bu etin bozulmasını geciktiriyordu ve ete lezzet veriyordu. Ancak etin bozulmaması için hava almaması gerekiyordu. Birçok yöntem denendikten sonra bağırsak içerisine doldurulan baharatlı etin fermente olduğu ve bozulmadan olgunlaştığı görüldü.

Sucuk kelimesinin kökeni tam olarak bilinememektedir.

Sucuk vücudumuza faydalı mı?

Hakiki bir sucuk içerisinde minimum on bir gram protein içerir. Kas kütlenizi artırmak istiyorsanız ve kilo vermek istiyorsanız sucuktan faydalanabilirsiniz.

Sucuk tüketirseniz B12 ve hemoglobin değerleriniz artacaktır. Bu sayede de kansızlıktan ve vitamin eksikliğine bağlı hastalıklardan korunursunuz.

Kırmızı kan hücreleri onarım için B12'ye ihtiyaç duyar. Sucukta B12 vitamini bulunur.

Sucuk sinir hücrelerini güçlendirerek vücudunuza sağlıklı bir sinir sistemi sunar. Sucuk ayrıca bağışıklık sisteminizi de güçlendirerek vücut direncinizi artırır.

Sucuk tarifi

Evde sucuk hazırlamak istiyorsanız 500 gr kuzu kıyma, 10 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı yenibahar, 1 tatlı kaşığı karabiber, 4 tane kurutulmuş dana bağırsağı temin etmeniz gerekiyor.

İşe dana bağırsaklarını 10 dakika kadar sirkeli suda bekletip dezenfekte ederek başlayın. Daha sonra bağırsakları havlunun üzerine koyup kurutun. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları havanda tuzla dövün. Daha sonra baharatları da sarımsaklara ekleyip karıştırın. Üzerine kıymayı ekleyin ve yarım saat kadar yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında bir gün dinlendirin. Ertesi gün bu karışımı kıyma makinesinden geçirin ve yirmi dakika yoğurun ve dana bağırsaklarına doldurun. Bağırsakların iki ucunda da bağlamak için boşluk bırakın. Hazırlanan sucukları güneş alan bir yerde sıcaklığa bağlı olarak 3-7 gün bekletin. Sucuklarda hava kabarcığı oluşursa iğne batırıp havanın çıkmasını sağlayın. Sucuğunuz hazır olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.