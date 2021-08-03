Sübye nedir? Sübye neyden ve nasıl yapılır? Kavurucu sıcakların hakim olduğu şu günlerde serinletici etkisi ve aromatik tadı ile dikkatleri çeken sübye içeceği bir kez daha merak edilir oldu. Herkes tarafından bilinmeyen ancak sağlık deposu olan sübyenin tarifi internette oldukça sık araştırılmaya başlandı. Peki sübye neyden yapılır? Sübye nasıl yapılır? İşte sübye yapılışı ve tarifi...

Sübye nedir? Sübye neyden ve nasıl yapılır? Kavurucu sıcakların hakim olduğu şu günlerde serinletici etkisi ve aromatik tadı ile dikkatleri çeken sübye içeceği bir kez daha merak edilir oldu. Herkes tarafından bilinmeyen ancak sağlık deposu olan sübyenin tarifi internette oldukça sık araştırılmaya başlandı. Peki sübye neyden yapılır? Sübye nasıl yapılır? İşte sübye yapılışı ve tarifi...

Yaz aylarında sağlıklı ve serinletici içecek arayanlar mutlaka sübyeyi denemeli. Sübye kavun ve badem çekirdekleri ile yapılan aromatik, besleyici ve sağlıklı bir içecektir. Sübye son günlerde internette de oldukça popüler. Sübyenin ne olduğu ve nasıl yapıldığı insanlara tarafından oldukça fazla araştırılıyor.

Sübye nedir?

Sübye son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Türk kültürünün en eski içecekleri arasında yer alan sübye kavun ve badem çekirdeklerinin ezilmesiyle elde edilen öze denmektedir. Sübye içeceğinin özünü kavun ve badem çekirdekleri oluşturur. Peki sübye nasıl yapılır?

Kavun sübye nasıl yapılır?

Kavun sübye yapmak için öncelikle kavunun çekirdeklerine ihtiyacımız var. Kavun çekirdekleri hem antioksidan özlliği ile hem de kavun tadının yoğun olduğu için lezzet deposudur. İşte kavun sübye nasıl yapılır sorusunun yanıtı;

1- Kavun çekirdekleri kavundan ayrılarak yıkanır ve güneşte kurutulur.

2- Güneşte kurutulmuş kavun çekirdeklerine çok az şeker eklenip, havanda veya mutfak robotunda parçalanır.

3- Kaynayan suya parçalanmış çekirdekler ve şeker eklenip, beş dakika kadar kaynatılır. O

4- Ocaktan alınıp, soğutulur. Buzdolabında bir gece bekletilir.

5- Rengi beyazlaşan sübye temiz bir tülbentten geçirilip, cam sürahiye alınır. İstenirse buz ilavesi ile soğuk servis edilir.

6- Sübye çabuk bozulan bir ürün olduğu için 2 gün içine tüketilmelidir.

Sübyenin faydaları

Uyku düzeni için tüketilebilir.

Sindirim sistemine yardımcıdır.

Özellikle kabuzlık sorunu yaşayanlar tüketebilir.

Tok tutar.

Yaz aylarında ferahlatıcı ve serinletici etkisi vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.