Şubat 2022 EYT son durum nedir? EYT hakkında bir gelişme oldu mu?

Birçok emekli adayını ilgilendiren EYT'de bir gelişme oldu mu? EYT'liler için yeni kararlar alındı mı ? EYT ile ilgili son durum merakla bekleniyor. EYT son dakika haberlerinde gelişme var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hergün yeni gelişmeleri arama motorlarında araştırarak yanıt bulmaya çalışıyor. Güzel gelişmeleri kaçırmamak adına peş peşe sorular yönelten vatandaşların merak ettikleri arasında EYT çıktı mı, çıkacak mı, şartları neler oldu. İşte EYT son dakika son durum...

ŞUBAT 2022 EYT ÇIKACAK MI?

TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın EYT federasyonu ve platform yönetcileri heyeti ile 21 Şubat 2022 Çarşamba (bugün) bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı kararının alınması birçok EYT'liyi heyecanlandırdı. Peki görüşmeden çıkacak tahmini förmüller ne olacak? Toplantıdan hangi kararların çıkması bekleniyor?

'KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ MASADA OLACAK'

Toplantıdaki muhtemel förmüllerden ilki 'Kısmi Emeklilik' olacak. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabilecek.

'SİGORTA SÜRESİNDE YENİ FÖRMÜL'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda görüşülen ikinci seçenek ise sigorta sürelerinin görüşülmesi oluyor. Beklentilere göre, 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.

'KESİNTİLİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ SUNULACAK'

Beklenilen 3. durum ise 'Kesintili Emeklilik' olacak. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılacak. Öbür yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor.

Örnek olarak; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiği takdirde, emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabilmesinin önü açılıyor.

ALTERNATİF GEÇİCİ KESİNTİLİ EMEKLİLİK

Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında, daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor.

SİGORTA PRİMİ TAMAMLAMA MODELİ

EYT'lilerin isteği bir diğer model ise 'Prim Tamamlama' modeli. Bu modele göre, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5.000 ile 5.975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkânı doğuyor. .