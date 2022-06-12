Su için yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu

Erzurum Gar Müdürlüğü bahçesinde su arızası için kazı yapan işçiler, kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan parçaları incelemek üzere kriminal merkeze götürdü.