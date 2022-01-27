Su diyeti, bilinçli ve kontrollü bir şekilde uygulanırsa kısa süre içerisinde egzersize dahi ihtiyaç duymadan kalori yakarak kilo verilmesini sağlıyor. Bu sayede, sadece birkaç gün içerisinde ağır egzersizler yapmadan fazla kilolarınızdan uzaklaşabiliyorsunuz. Peki su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmaması ilkesine dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve tavsiye edildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında bir teori yatmaktadır. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori harcıyor. Bu da, kilo verilmesine hız kazandırarak daha kolay bir hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyet sayesinde böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeliyor ve vücut sıcaklığının ayarlanmasına fayda sağlıyor.

Su diyeti nasıl yapılıyor?

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi yapılarak uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi önem arz ediyor. Sağlık uzmanları, diyetin sadece su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyarıyor. Bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesi öneriliyor. Kısa süreli uygulanan su diyetinde sabahları uyandıktan sonra içilecek olan bir bardak limonlu ılık su güne enerjik başlamak ve metabolizmayı çalıştırmak için fayda sağlıyor. Limon, içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde hücreleri serbest radikallerden koruyarak, kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor. Aynı zamanda içeriğinde bulunan polifenol antioksidanları yardımıyla kilo alımını azaltıyor ve vücutta leptin hormonunun üretimini dengeleyerek açlık dürtüsünü baskılıyor. Diğer öğünlerde ise vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin eksik edilmemesi için alınan besinlere önem vermek gerekiyor. Su ve lif içeriği yüksek olan meyveler su diyetinde gerekli vitaminlerin alınması açısından yarar sağlıyor.

Su diyeti listesi

Kahvaltı; 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu, 6 tane taze çilek ve yulaf ezmesi

Ara öğün; taze zencefil ve kurutulmuş papatyayla demlenmiş bir bardak ılık çay

Öğle; 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası, Akdeniz salatası

Ara öğün 1; 3 tane ceviz, yeşil çay

Ara öğün 2; 2 dilim taze ananas, 1 elma

Ara öğün 3; yağsız peynir ile hazırlanmış yeşil salata, 1 bardak su

Akşam; 2 bardak su, 2 kase sebze çorbası, 1 porsiyon haşlanmış sebze, 1 kase ev yapımı yoğurt

Ara öğün; 15 tane üzüm, 1 adet şeftali, 1 bardak su

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