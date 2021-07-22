Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kardeşlerim Asiye kaç yaşında ve nereli? ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un kim olduğu son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Dizide dürüst, kardeşlerine bağlı genç bir kızı canlandıran Asiye abilerine ve kardeşlerine annelik yaparken bir yanda da derslerine çalışıyor ve hayatın zorlukları karşısında ailesini bir arada tutmaya çabalıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterini canlandıran genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un kim olduğu son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Dizide dürüst, kardeşlerine bağlı genç bir kızı canlandıran Asiye abilerine ve kardeşlerine annelik yaparken bir yanda da derslerine çalışıyor ve hayatın zorlukları karşısında ailesini bir arada tutmaya çabalıyor.

Yayınlandğı ilk günden itibaren izleyiciler tarafından sevilen Kardeşlerim dizisi reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor. Dizide Asiye Eren karekterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun da izleyicilerin dikkatini çeken isimler arasında. İzleyiciler Su Burcu Yazgı Coşkun'un kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşını duyanlar inanamıyor. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı ve biyografisi...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun 2004 doğumlu genç sinema ve dizi oyuncusudur. Su Burcu Yazgı Coşkun bir çok dizi ve fişmde rol almıştır. Son olarak Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren karekterini oynuyor. Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğua 2012 senesinde henüz çocukken adım attı. Çocuk rollerinde oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi genç bir kız olarak rollerine devam ediyor. 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakteri ile tanınan Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisi ile ününe ün kattı.

15 Nisan 2004 yılında dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun 17 yaşındadır.

Su Burcu Yazgı Coşkun İstanbul'da dünyaya geldmiştir ve aslen nereli olduğuna dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun Koç burcudur.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu ve kilso da henüz bilinmiyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisine kadar bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğa çocuk oyuncu olarak başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde genç bir kadın olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol aldığı dizi ve filmler;

Kırmızı Oda :(Güler, Televizyon Dizisi 2020)

Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)

Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)

Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)

Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)

Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim : (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)

Sen Üzülme : (Mine, Televizyon Filmi 2013)

[email protected]: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)

KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini anlatıyor.

Kardeşlerim, NGM Medya yapım imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk paylaşmaktadır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan-Akif Atakul

Halit Özgür Sarı-Kadir Eren

Cüneyt Mete-Orhan Eren

Ahu Yağtu-Suzan Manyaslı

Fadik Sevin Atasoy-Şengül Eren

Simge Selçuk-Nebahat Atakul

Bilal Yiğit Koçak-Ömer Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun-Asiye Eren

Aylin Akpınar-Emel Eren

Turan Cihan Şimşek-Oğulcan Eren

Melis Minkari-Aybike Eren

Onur Seyit Yaran-Doruk Atakul

Damlasu İkizoğlu-Melisa Atakul

Kaan Sevi-Mazlum

Recep Usta-Berk Özkaya

Gözde Türker-Harika Manyaslı

Lilya İrem Salman-Talya

Lizge Cömert-Süsen

Çağla Şimşek-Ayşe

Berk Ali Çatal-Tolga

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