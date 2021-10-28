Su-35 ve Su-57 hangi ülkenin uçağı? Türkiye Su-35 ve Su-57 alır mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin dış politikasına ve yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizine ilişkin de yaptığı açıklamada 'ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer.' dedi.

Su-35 ve Su-57 hangi ülkenin uçağı? Türkiye Su-35 ve Su-57 alır mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin dış politikasına ve yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizine ilişkin de yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizine ilişkin de açıklamalarda bulundu. ABD'ni bir karar vermesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu: ABD, Türkiye'yi F-35 programından haksız yere çıkardı, gerekçesi de S-400. F-35 uçaklarının alımı için ödeme yapıldı ancak henüz bize uçak teslim edilmedi. Türkiye'nin ya F35 programına geri dönmesi lazım, ya da Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi lazım, bu da olmayacaksa paranın geri verilmesi lazım. CAATSA yaptırımında F-35 var, ancak yaptırım kapsamında olmayan birçok ürün var. Tabii burada esas olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacıdır. ABD'den bir heyet geldi, görüşmeler devam edecek. Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu anda ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını üretiyor. Bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı zaman başka alternatiflere döner. Alternatiflerimiz var. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer." dedi

Su-35 ve Su-57 hangi ülkenin uçağı?

Su-35 ve Su-57 uçakları Rusya tarafından üretilen uçaklardır. ABD'nin jetlerine en yakın alternatif durumunda bulunan uçaklardır. Dünyanın bir çok ülkesinde bu jetler kullanılmaktadır.

Su-35 nedir?

'Su-35', Su-27 'Flanker'ların geliştirilmiş iki ayrı türevinden biridir. Suhoy tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

Su-57 nedir

Sukhoi Su-57 Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için Sukhoi tarafından geliştirilen 5.nesil savaş uçağıdır. Uçağın geliştirilmesindeki sorunlar nedeniyle seri üretim sürekli ertelenmektedir.

T-50, PAK FA programı için Sukhoi tarafından tasarlanan öncül üretim uçakların (bu mümkün olmakla birlikte üretim uçakları için bu adla anılacaktır) adıdır. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır. Bu hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaşçıdır. Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmakta yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.

MSB'den F-35 açıklaması: Müzakerler sürüyor

MSB'den yapılan açıkalmada, "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.