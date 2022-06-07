Stranger Things yeni sezon ne zaman gelecek? 5. sezon çıkış tarihi belli oldu mu?

Netflix platformunun özgün içeriklerinden biri olan Stranger Things 4. sezon bölümlerinin yayınlanmasının hemen ardından izleyiciler dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Stranger Things'in yeni sezonu ne zaman gelecek?

3 sezondur seyirciyle buluşan ABD yapımı Stranger Things dizisinin 4. sezonu Netflix platformunda yayınlandı. Platformun özgün içeriklerinden biri olan Stranger Things dizisinin 4. sezonunun ilk bölümlerinin yayınlanmasının ardından dizinin müdavimleri merakla 5. sezon bölümlerini beklemeye başladı.

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yerini alan Stranger Things dizisi Türkiye'de de milyonlarca takipçiye sahip olmaya başladı. Duffer kardeşlerin yazıp yönettiği dizi bilimkurgu ve korku türü sevenler tarafından çok sevildi. 4. sezonun ilk bölümünü bir solukta bitiren seyirci şimdiden dizinin 5. sezonunu aramaya başladı.

Stranger Things 5. sezon çıkış tarihi

Stranger Things dizisinin 4. sezon bölümleri yaklaşık 3 yıl sonra Netflix platformuna geldi. Dizinin yeni bölümlerinin çıkmasından ümidini kesen izleyiciler, 27 Mayıs'ta yayınlanan dizinin 4. sezon bölümleriyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Stranger Things dizisinin 4. sezonunun ilk bölümünün 27 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacağı, ikinci bölümünün ise 1 Temmuz'da platformda yayınlanacağı bildirildi. Merakla dizinin 5. sezonunu bekleyen , 5. sezon için ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Öte yandan elde edilen bilgilere göre Stranger Things dizisinin 5. sezon çekimlerinin dizinin ikinci bölümü yayınlandıktan bir süre sonra çekileceği öğrenildi. Dizinin yeni bölümlerinin 1 veya 1.5 yıl sonra yayınlanmasının planlandığı da diğer bilgiler arasındaydı.

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