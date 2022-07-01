Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak? Stranger Things konusu nedir? Stranger Things Netflix'te

Netflix'in sevilen dizilerinden Stranger Things'in yeni bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin ilk bölümü Mayıs ayında seyirciyle buluştu. Şimdi gözler Stranger Things 4. sezon 2. bölüm yayın tarihine çevrildi. Hawkins kasabasında işlenen cinayetleri konu alan Stranger Things 4. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta yayınlanacak? ? Stranger Things 4. sezon 2. bölüm için heyecan dorukta.

Netflix'in her sezon merakla beklenen dizisi Stranger Things'in yeni ve 4. sezonunun ikinci bölümü için geri sayım başladı. Peki, dizinin hayranlarının merakla beklediği Stranger Things 4. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda baş aşağı dünyadan bir yaratık yine Hawkins kasabasında cinayetler işliyor. Eleven güçlerini geri kazanmak için uğraşıyor. Peki, Stranger Things 4. sezon 2. kısım nereden izlenir?

Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak?

Stranger Things 4. sezon 2. bölüm 1 Temmuz 2022'de seyirciyle buluşacak. Dizinin saat kaçta yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, 1980'lerin başında Indiana'nın kurgusal kırsal kasabası Hawkins'te geçiyor. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Duffer Brothers, dizinin üçüncü sezonla devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.