Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında? Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı başlamak isteyen Başakşehir yeni transferler ile gücüne güç katıyor. Başakşehir transferde son olarak Stefano Okaka ile sözleşme imzaladı. Taraftaralar yeni transfer Stefano Okaka'nın kim olduğunu hangi takımdan transfer edildiğini araştırıyor. İşte Stefano Okaka'nın hayatı ve kariyeri...

Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında? Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna iddialı başlamak isteyen Başakşehir yeni transferler ile gücüne güç katıyor. Başakşehir transferde son olarak Stefano Okaka ile sözleşme imzaladı. Taraftaralar yeni transfer Stefano Okaka'nın kim olduğunu hangi takımdan transfer edildiğini araştırıyor. İşte Stefano Okaka'nın hayatı ve kariyeri...

Başakşehir takımı yeni transferlerle güçleniyor. Yeni sezonda adından söz ettirmek isteyen Başakşehir Stefano Okaka'yı transfer ettiğini duyurdu. Transfer haberi Başakşehir taraftarlarını da heyecanlandırdı. Taraftaralar Stefano Okaka'nın kim olduğunu araştırıyor.

Stefano Okaka kimdir?

Stefano Chuka Okaka 9 Ağustos 1989 yılında dünyaya geldi.

Stefano Okaka Nijerya kökenli İtalyan futbolcudur.

Roma alt yapısından yetişen Stefan Okaka henüz 16 yaşında iken Roma A takımı ile maçlara çıkmış ve dikkat çekmiştir. 2007 yılında Serie B takımlarından Modena ile anlaşan Stefano Okaka daha sonra İtalya'nın Serie A ekiplerinden Udinese takımına transfer olmuştu.

32 yaşında olan Stefano Okaka ile Başakşehir 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stefano Okaka geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama

Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.