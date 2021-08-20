Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu? Lig maçlarında covid testi zorunlu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi zorunluğu getirildiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında 'Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.' dedi. Peki Lig maçlarında covid testi zorunlu mu? Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu?

Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu? Lig maçlarında covid testi zorunlu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi zorunluğu getirildiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi. Peki Lig maçlarında covid testi zorunlu mu? Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu?

Kabine Toplantısı 19 Ağustos Perşembe günü yapıldı. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların 6 Eylül'de yüz yüze olacak şekilde açılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca koronavirüs aşısı olmayan öğretmnelerden haftada 2 kez PCR testi isteneceğini açıkladı. Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz” dedi.

Statlarda PCR testi (korona testi) zorunlu mu?

Kabine Toplantısı'ndan aşı olmayanlarla ilgili önemli kararlar çıktı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi “Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.”

Lig maçlarında covid testi zorunlu mu?

Lig maçları toplu faaliyetler arasında yer aldığı için aşı olmamaış vatandaşlar statlara girişte PCR testi göstermek zorunda kalabilir.

Maçlar seyircili mi?

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda Seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartlarını belirledi." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.