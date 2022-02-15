Starlink internet fiyatı ne kadar? Starlink Türkiye'de var mı? Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet projesi Starlink'in fiyatları belli oldu. Şirket ayrıca 2021 yılında kullanıcı sayısını 10'a katladığını da duyurdu. Ülkemizde de Starlikn internet kullanımına ilgi oldukça fazla. Peki Starlink internet paket fiyatları kaç TL? Ücretleri duyunca geri atmak isteyebilirsiniz...

Starlink internet fiyatı ne kadar? Starlink Türkiye'de var mı? Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet projesi Starlink'in fiyatları belli oldu. Şirket ayrıca 2021 yılında kullanıcı sayısını 10'a katladığını da duyurdu. Ülkemizde de Starlikn internet kullanımına ilgi oldukça fazla. Peki Starlink internet paket fiyatları kaç TL? Ücretleri duyunca geri atmak isteyebilirsiniz...

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in uzay bazlı internet erişim şirketi Starlink'in fiyatı merak ediliyor. Özel uzay şirketi SpaceX'in en önemli projelerinden birisi olan Starlink, uzay interneti için kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Program Ekim 2021'de Beta sürecinden çıkartıldı.

Starlink internet fiyatı ne kadar?

Starlink internet paketinin başlangıç ücreti 99 dolar. Ayrıca bu pakette 499 dolar gibi bir kurulum ücereti de ödemek gerekiyor. Bu fiyat paketindeki internetin hızı ise 50Mb/s ile 150Mb/s arasında olduğu ifade ediliyor.

Starlink premium fiyatı kaç TL?

Starlink abonelerine premium hizmeti de sağlıyor. Bu hizmet ile aboneler daha hızlı internet kullanabiliyor. Premium üyeliğin fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten. Starlink Premium aylık fiyatı 500 dolar. Ayrıca 500 dolarlık bir depozito ödemesi gerekiyor. Ayrıca sisteme giriş ücreti de 2.500 dolar.

Starlink nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.[6]

2020 yılı Eylül ayı itibarıyla SpaceX 775 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında 12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması planlanmaktadır. İlk 12.000 uydunun üç yörünge üzerinde bulunması planlanmaktadır: üç yörüngenin ilki yerden 550 km yükseklikte ve toplam 1.600 uydunun bulunduğu bir yörünge, ardından 1.550 km irtifada yaklaşık 2.800 Ku- ve Ka-band spektrum uydularının bulunduğu başka ikinci bir yörünge ile 340 km yükseklikte yaklaşık 7.500 V-band uydularının yerleştirilmesi şeklindedir. Uyduların ticari olarak kullanılmasına ise 2020 yılında başlanabileceği öngörülmektedir.[

Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.

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