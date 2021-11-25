'Starbucks Türkiye kapanıyor' iddialarına Starbucks'tan yalanlama geldi. Sosyal medyada bir takım hesaplardan Starbucks kapanacak iddiaları ortaya atıldı. Starbucks Türkiye mağazalarını kapatacağı yönündeki iddialar üzerine bir kullanıcıya yanıt vererek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta 'Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz' ifadeleri yer aldı.

Starbucks kapanacak mı sorusuna Starbucks'tan yanıt geldi. Sosyal medyada bir takım hesaplardan Starbucks kapanacak iddiaları ortaya atıldı. Starbucks Türkiye mağazalarını kapatacağı yönündeki iddialar üzerine bir kullanıcıya yanıt vererek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de onlarca şubesi olan uluslararası kafe zinciri Starbucks ile ilgili iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Starbucks'ın kapanacağı yönündeki iddialara yanıt geldi.

Starbucks kapanacak mı? sorusuna yanıt geldi

Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Starbucks nedir?

Starbucks (NASDAQ: SBUX), Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açmıştır.

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'da açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 30.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.