DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Düğün çorbasının tarifi, nasıl yapılır?
MHP lideri Bahçeli: Döviz bombasına eyvallah demeyiz
Bisiklete Finansal Destek
Genco Erkal, hakim karşısına çıktı
Financial Times: Türkiye ekonomisinin önünde iki seçenek var
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolara yükseldi
Altunizade-Çamlıca metrosu ne zaman başlayacak? Altunizade-Çamlıca Metro Hattı inşaatı ne zaman bitecek?
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Hababam Sınıfı Müzesi nerede? MasterChef'in çekildiği Adile Sultan Kasrı'na nasıl gidilir?
Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi
Libya'da flaş gelişme! Hafter'in adaylığı kabul edildi
Merkez Bankası'ndan ''enflasyon'' açıklaması
Çaykur Rize ve Yakutel Kayserispor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Varınca-1 kuyusu nerede? Varınca-1 petrol kuyusu hangi ilde? Varınca nerede?

TIMETURK / GENEL / 'Starbucks Türkiye kapanıyor' iddialarına Starbucks'tan yalanlama

'Starbucks Türkiye kapanıyor' iddialarına Starbucks'tan yalanlama

'Starbucks Türkiye kapanıyor' iddialarına Starbucks'tan yalanlama geldi. Sosyal medyada bir takım hesaplardan Starbucks kapanacak iddiaları ortaya atıldı. Starbucks Türkiye mağazalarını kapatacağı yönündeki iddialar üzerine bir kullanıcıya yanıt vererek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta 'Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz' ifadeleri yer aldı.

2 Saat Önce
2021-11-25 13:40:03
'Starbucks Türkiye kapanıyor' iddialarına Starbucks'tan yalanlama

Starbucks kapanacak mı sorusuna Starbucks'tan yanıt geldi. Sosyal medyada bir takım hesaplardan Starbucks kapanacak iddiaları ortaya atıldı. Starbucks Türkiye mağazalarını kapatacağı yönündeki iddialar üzerine bir kullanıcıya yanıt vererek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de onlarca şubesi olan uluslararası kafe zinciri Starbucks ile ilgili iddialar sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Starbucks'ın kapanacağı yönündeki iddialara yanıt geldi.

Starbucks kapanacak mı? sorusuna yanıt geldi

Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Starbucks kapanacak mı_1

Starbucks nedir?

Starbucks (NASDAQ: SBUX), Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açmıştır.

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'da açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 30.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş