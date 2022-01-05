Starbucks'tan kahvelere zam
Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yüzde 25 ila 40 arasında zam yapma kararı aldı.
2 Saat Önce
2022-01-05 07:59:04
2022-01-05 07:59:04
Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yüzde 25 ila 40 arasında zam yapma kararı aldı.
Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi.
Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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