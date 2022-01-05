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TIMETURK / GENEL / Starbucks'tan kahvelere zam

Starbucks'tan kahvelere zam

Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yüzde 25 ila 40 arasında zam yapma kararı aldı.

2 Saat Önce
2022-01-05 07:59:04
Starbucks'tan kahvelere zam
Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yüzde 25 ila 40 arasında zam yapma kararı aldı.
Yüzde 25 zam yapılan ürün çeşidi 3-4 kahveden oluşurken, diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi.
Yüzde 20 zam ise yalnızca klasik filtre kahvelerde uygulandı.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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