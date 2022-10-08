Starbucks güncel kahve fiyatlar Ekim 2022 | Starbucks zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar? Filtre kahve, Americano, Latte, Cappuccino, Mocha

Starbucks güncel kahve fiyatlar Ekim 2022 | Starbucks zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar? (Filtre kahve, Americano, Latte, Cappuccino) Dünyanın en bilindik kahve zinciri olan Starbucks Türkiye kahve fiyatlarına bir zam daha yaptı. Fiyatları görenler gözlerine inanamadı ve Starbucks zam fiyatları gerçek mi? sorusunu sormaya başladı. Eylül ayında da ürünlerine zam yapan kahve zinciri son zammı ile bir kez daha gündem oldu. Peki 8 Ekim Starbucks kahve fiyatları kaç TL oldu? Starbucks Filtre kahve, Americano, Latte, Cappuccino, Mocha fiyatı ne kadar?

Starbucks güncel kahve fiyatlar Ekim 2022 | Starbucks zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar? (Filtre kahve, Americano, Latte, Cappuccino) Dünyanın en bilindik kahve zinciri olan Starbucks Türkiye kahve fiyatlarına bir zam daha yaptı. Fiyatları görenler gözlerine inanamadı ve Starbucks zam fiyatları gerçek mi? sorusunu sormaya başladı. Eylül ayında da ürünlerine zam yapan kahve zinciri son zam iddiası ile bir kez daha gündem oldu. Peki 8 Ekim Starbucks kahve fiyatları kaç TL oldu? Starbucks Filtre kahve, Americano, Latte, Cappuccino, Mocha fiyatı ne kadar?

Starbucks ürünlerine bir zam daha geldiği iddiası gündeme geldi. Eylül ayında da zam yapan Starbucks'tan gelen son hamle kahve zincirine giden pek çok kişiyi üzdü. Daha yaptığı zammın üzerinden bir ay bile geçmeden Starbucks kahve çeşitlerine yüklü bir zam daha yaptığı iddia edildi. Peki Ekim Starbucks kahve fiyaları ne kadar oldu? Starbucks gerçekten zam yaptım mı? Zam haberleri gerçek mi yalan mı?

Starbucks güncel kahve fiyatlar Ekim 2022

Dünya üzerinde en fazla şubesi Türkiye'de olan kahve zinciri Starbucks fiyatlarına bir zam daha yaptığı iddiası kahve severleri heyecanlandırdı. Eylül ayında ürünlerine zam yaptığını duyuran Starbucks'tan gelen yeni fiyat güncellemesi iddiası herkesi şaşırttı.

Starbucks zam mı geldi?

Sturbucks Türkiye Genel Merkezi'nden Haberturk.com'a zam iddialarıyla ilgili yanıt geldi. Yapılan açıklamada zam iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.

Teyit.org'un okuyucularıyla paylaştığı bilgiye göre ise hatalı zam listesi dün akşam saatlerinde düzeltildi. Yani Starbucks ürünlerine zam gelmedi!

Eylül'de yapılan zamla birlikte fiyatlar şöyle olmuştu.

Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

Cool Lime: 37 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Berry Hibiscus: 42 TL .