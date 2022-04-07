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TIMETURK / GENEL / Starbucks güncel fiyatlar 2022 | Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks güncel fiyatlar 2022 | Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks güncel fiyatlar 2022 | Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar oldu? Dünyanın en popüler kahve zincirlerinden biri olan Starbucks'ın Türkiye fiyatlarına zam geldi. Starbucks'a giden müşteriler kahve siparişlerine ortalama yüzde 25 oranında artış olduğunu gördü. Türkiye'de şube sayısını sürekli artıran Starbucks'ın zam kararına binlerce kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2022-04-07 14:33:02
Starbucks güncel fiyatlar 2022 | Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks güncel fiyatlar 2022 | Starbucks'a zam mı geldi? Starbucks kafve fiyatları ne kadar oldu? Dünyanın en popüler kahve zincirlerinden biri olan Starbucks'ın Türkiye fiyatlarına zam geldi. Starbucks'a giden müşteriler kahve siparişlerine ortalama yüzde 25 oranında artış olduğunu gördü. Türkiye'de şube sayısını sürekli artıran Starbucks'ın zam kararına binlerce kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dünya genelinde kahve ve kakaolu ürünlerin fiyatlarında ciddi bir artış olduğu biliniyordu. Ardan maliyetleri de ekleyince Starbucks müşterilerini üzecek zam kararı geldi. Türkiye'de gıda ürünlerinin fiyalarında yaşanan yükseliş vatandaşların en büyük sorunu.

Starbucks'a zam mı geldi?

Kahve içmeyi sevenlerin uğrak noktası olan Starbucks şubelerinden zam kararı çıktı. Starbucks Türkiye'de kahve ürünerine ortalama yüzde 25 oranında artış oldu. WebTekno'nun aktardığına göre; 7 Nisan sabahı Starbucks şubelerine giden müşteriler, yeni fiyatlarla karşılaştı. Konuya ilişkin Starbucks'tan henüz resmi bir açıklama ve duyuru gelmedi. Ancak müşerilerden alınan bilgilere göre ürünlerin fiyatlarında yüzde 25'e kadar bir artış söz konusu.

Starbucks güncel fiyatlar 2022

Starbucks'a yüzde 25 oranında gelen yeni zamdan sonra popüler ürünlerin fiyatları şu şekilde oldu;

Cool Lime (Küçük): 30 TL
Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL
Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

Starbucks Roma'da ilk şubesini açtı

ABD merkezli küresel kahve zinciri Starbucks, İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyinde yer alan Castel Romano alışveriş merkezinde ilk mağazasını açtı. İtalya'da Starbucks'ın tek lisans sahibi ortağı Percassi ile ortaklaşa kapalı ve açık oturma alanına sahip 200 metrekarelik mekan geçen Salı günü açıldı. İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre 25 kişinin çalıştığı şube, İtalya'da açılan 16. Starbucks şubesi oldu. .

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