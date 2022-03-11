Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?

TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi? TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Staja Giriş Sınavı 12 Mart Cumartesi günü yapılması planlanıyordu. Sınava katılacak olan adaylar olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Peki 2022 Staja Giriş Sınavı ne zaman yapılacak ve ne zaman ertelendi?