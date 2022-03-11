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TIMETURK / GENEL / Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?

Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?

TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi? TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Staja Giriş Sınavı 12 Mart Cumartesi günü yapılması planlanıyordu. Sınava katılacak olan adaylar olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Peki 2022 Staja Giriş Sınavı ne zaman yapılacak ve ne zaman ertelendi?

41 Dakika Önce
2022-03-11 14:56:58
Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?

TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi? TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Staja Giriş Sınavı 12 Mart Cumartesi günü yapılması planlanıyordu. Sınava katılacak olan adaylar olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Peki 2022 Staja Giriş Sınavı ne zaman yapılacak ve ne zaman ertelendi?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları BirliğiTÜRMOB'tan duyuru geldi. Staja Giriş Sınavı'na katılacak olan adayları ilgilendiren açıklama geldi.

TÜRMOB Staja Giriş Sınavı ertelendi mi?

12 Mart 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Staja Giriş Sınavı ertelenmiştir.

Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?

Öngörülen meteorolojik raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Mart 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Staja Giriş Sınavı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

2022 Staja Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

2022 Staja Giriş Sınavı ertelendi. Yeni sınav tarihi ilerleyen günlerde duyurulacaktır. .

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