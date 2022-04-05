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TIMETURK / GENEL / SSK ve Bağkur ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı ne kadar olacak?

SSK ve Bağkur ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan zammın açıklanmasının ardından memur ve emekliler için ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. 2021 enflasyon oranı kesinleştikten sonra memur ve emeklilerdeki artış da açıklandı.

3 Saat Önce
2022-04-05 13:17:53
SSK ve Bağkur ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Ancak emeklilerin ve memurların milyonların beklediği maaş artışı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET / TL)

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali 22412 - 29247

Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348

Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Müsteşar (1/1) - 11806 - 15406

Genel müdür (1/1) - 10435 - 13617

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 4004 - 5225

Memur (Lisans - 1/4) - 3918 - 5112

Öğretmen (1/4) - 4029 - 5257

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 6840 - 8926

Başkomiser (1/4) - 4167 - 5437

Polis memuru (8/1) - 4167 - 5437

Hemşire (Lisans - 1/4) - 3916 - 5110

Mühendis (1/4) - 4913 - 6411

Teknisyen (Lise -1/4) - 3419 - 4461

Profesör (1/4) - 9346 - 12191

İmam Hatip - 4029 - 5257

Avukat (1/4) - 4029 - 5257

En düşük memur emekli aylığı - 3276 - 4275

Mühendis (1/4) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785

Vaiz (1/4) - 6844 - 8931

Avukat (1/4) 8311 - 10845

En düşük memur maaşı - 4880 - 6368

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI (TL)

TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293

SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041

BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399

BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262

Bu tablodaki rakamlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan önceki zamlı hali yansıtıyor. Başkan Erdoğan, bundan sonra en düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak uygulanacağını açıkladı. İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu...

Emekli Sandığı - 3.275,90 - 4.175,79
SSK (2000 öncesi) - 2.624,24 - 3.292,63
SSK (2000 sonrası) - 1.626,75 - 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf - 2.350,11 - 2.948,68
Bağ-Kur tarım - 1.867,51 - 2.343,16 + 156,84 .

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