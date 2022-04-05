SSK ve Bağkur ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı ne kadar olacak?
Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan zammın açıklanmasının ardından memur ve emekliler için ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. 2021 enflasyon oranı kesinleştikten sonra memur ve emeklilerdeki artış da açıklandı.
2022-04-05 13:17:53
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Ancak emeklilerin ve memurların milyonların beklediği maaş artışı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET / TL)
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Vali 22412 - 29247
Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348
Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Müsteşar (1/1) - 11806 - 15406
Genel müdür (1/1) - 10435 - 13617
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 4004 - 5225
Memur (Lisans - 1/4) - 3918 - 5112
Öğretmen (1/4) - 4029 - 5257
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 6840 - 8926
Başkomiser (1/4) - 4167 - 5437
Polis memuru (8/1) - 4167 - 5437
Hemşire (Lisans - 1/4) - 3916 - 5110
Mühendis (1/4) - 4913 - 6411
Teknisyen (Lise -1/4) - 3419 - 4461
Profesör (1/4) - 9346 - 12191
İmam Hatip - 4029 - 5257
Avukat (1/4) - 4029 - 5257
En düşük memur emekli aylığı - 3276 - 4275
Mühendis (1/4) - 8703 - 11357
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785
Vaiz (1/4) - 6844 - 8931
Avukat (1/4) 8311 - 10845
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI (TL)
TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293
SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041
BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399
BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262
Bu tablodaki rakamlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan önceki zamlı hali yansıtıyor. Başkan Erdoğan, bundan sonra en düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak uygulanacağını açıkladı. İşte ek ödemeli yeni maaş tablosu...
Emekli Sandığı - 3.275,90 - 4.175,79
SSK (2000 öncesi) - 2.624,24 - 3.292,63
SSK (2000 sonrası) - 1.626,75 - 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf - 2.350,11 - 2.948,68
Bağ-Kur tarım - 1.867,51 - 2.343,16 + 156,84 .
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