SSK ve Bağkur ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan zammın açıklanmasının ardından memur ve emekliler için ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. 2021 enflasyon oranı kesinleştikten sonra memur ve emeklilerdeki artış da açıklandı.