SSK ve BAĞKUR emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 'Emeklilik farkları ne zaman ödenecek?' bir cevap arıyorlar. TÜİK'in 4 Temmuz'da açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından Temmuz 2022 emekli maaşı zammı açıklandı. Emekli maaş artışlarının açıklanmasının ardından artırılan emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ödeme takvimi açıklandı. İşte artan emekli ikramiyesi ödeme takvimini merak edenler...

Artan emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği araştırılıyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkının %42,35 olarak açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zammı da kesinleşti. Maaş artışlarının netleşmesiyle artan emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, artan emekli maaşı ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2022 SSK - BAĞKUR emekli aylığı farklarını artırdı mı? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri... SSK ve BAĞKUR emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. .