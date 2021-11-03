Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları? Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı yabancı kanal hangisi? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Beşiktaş için kader maçı niteliğini taşıyan maçı televizyondan izlemek isteyenler Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları hangisi sorusunu soruyor. Dev maç Exxen platformunda yayınlanacak. Maç ayrıca Azerbaycan'ın CBC Sport kanalında da yayınlanacak. İşte CBC Sport nasıl izlenir sorusunun yanıtı...

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları? Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı yabancı kanallar hangisi? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Beşiktaş için kader maçı niteliğini taşıyan maçı televizyondan izlemek isteyenler Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları hangisi sorusunu soruyor. Dev maç Exxen platformunda yayınlanacak. Maç ayrıca Azerbaycan'ın CBC Sport kanalında da yayınlanacak. İşte CBC Sport nasıl izlenir sorusunun yanıtı...

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa maçlarının yayın haklarını satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Exxen'de yayınlanacak. Exxen'e üye olmadan bu maçlar izlenmeyecek.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın uydu kanalı CBC Sport kanalı da takımlarımızın maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Takımlarının maçlarını uydudan şifresiz izlemek isteyen taraftarlar CBC Sport uydu frekansı nedir? CBC Sport uydudan nasıl izlenir sorularına yanıt arıyor.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de ve Azerbaycan televizyonu CBC Sport'ta canlı yayınlanacak.

CBC Sport nasıl izlenir?

CBC Sport kanalını uydudan izleyebilmek için öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor. Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor. Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri nedir?

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.