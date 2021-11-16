Spordan sonra bu besinleri tüketin

Spor sonrası yediğimiz yemekler konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü spor sonrası tüketilen besinlerin vücuttaki kasları tamir edip, kaybedilen enerjiyi geri kazandırması gerekir. Yanlış besinler tercih edilirse vücutta yağ olarak depolanabilirler. Bu da hiç istenmeyen bir durumdur. Peki spor sonrası hangi besinler tüketilmeli? Sizler için derledik...



Spor yapmak kadar spor sonrası doğru bir şekilde beslenmek de çok önemlidir. Spor yaptıktan sonra vücuttaki kasları tamir eden, vücuda enerji sağlayan besinler tüketilmelidir. Böyle bir beslenme sağlanmazsa yenilen besinler vücutta yağ olarak depolanabilirler.

Spor yaparken ciddi bir kalori kaybederiz. Spor sonrası beslenme sırasında kaybettiğimiz kaloinin yarısını geri almamız gerekir. Daha fazlası alınırsa vücut kilo alacaktır. Bu yüzden spor sonrası beslenme çok önemlidir.

Spor sonrasında hangi besinler tüketilmeli?

Yorucu bir spordan sonra en iyi seçenek zzgara tavuk ve sotelenmiş veya ızgaralanmış sebzeler olacaktır. Bu menünün vitamini bol, kalorisi ise oldukça düşüktür. Lezzetinden bahsetmiyoruz bile! Üstelik yiyeceğiniz tavuk spor sonrası oluşan protein ihtiyacını da karşılayacaktır.

Spor sonrası somon balığı tüketmek de iyi bir seçenektir. Somon balığı protein içerdiği gibi omega 3 de içerir. Spor sonrası tüketilen somon, kasları yeniden yapılandıracaktır.

Spor sonrası şayet tüketiyorsanız protein tozları ile birlikte bir bardak çikolatalı süt size iyi gelebilir. Çikolatalı süt hem karbonhidrat, hem yağ hem de enerji ihtiyacınızı keyifli bir biçimde karşılayacaktır.

Yumurta spor yapan insanlar için protein içeriğiyle çok önemli bir besindir. Spor sonrası güzel bir sebzeli omlet tüketebilirsiniz.

Spor sonrası karbonhidrat ve protein içeriğiyle kinoayı tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Kinoa gerçekten iyi bir seçenektir.

Spor sonrası durgunluk yaşamak çok normaldir. Çünkü sporda ciddi miktarda enerji harcanır. Spor sonrası güzel bir biçimde beslenerek bu enerjiyi geri kazanabilirsiniz. Bunun için avokado iyi bir seçenek olacaktır.

Vişne suyu antioksidan içerir. Vücudunuzdan spor sonrası antioksidanları uzaklaştırmak ve kas ağrılarını en aza indirmek için bir bardak mevsiminde sıkılmış vişne suyu içmeyi tercih edebilirsiniz.

Muz glikojen ve protein içeriğiyle spor sonrası iyi bir seçenek olacaktır.

Spor sonrası yenilen humus enerjinizi artıracak ve protein içeriğiyle kaslarınıza destek olacaktır. Ayrıca humusu tam tahıllı bir krakerle birlikte tüketebilirsiniz.

Kivi oldukça düşük kaloriye sahip, C vitamini açısından zengin ve antioksidan kaynağı bir meyvedir. Spor sonrası bağışıklık sistemi zayıflar. Spor sonrasında tüketeceğiniz kivi ise bağışıklık sisteminizi güçlendirir, kas ağrılarını dindirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.