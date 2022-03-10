Spor Toto 1. Lig maçları ertelendi mi? Spor Toto 1. Lig TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL maçları ne zamana ertelendi? Olumsuz hava koşulları spor müsabakalarının da ertelenmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Spor Toto 1. Lig TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçlarının ertelendiği açıklandı.

Spor Toto 1. Lig maçları ertelendi mi? Spor Toto 1. Lig TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçları ne zamana ertelendi? Olumsuz hava koşulları spor müsabakalarının da ertelenmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Spor Toto 1. Lig TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçlarının ertelendiği açıklandı.

Spor Toto 1. Lig maçları ertelendi mi?

Sibirya üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası pek çok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle futbol maçları da ertelendi. TFF açıklamasında por Toto 1. Lig TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçlarının ileri tarihe ertelendiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçları ne zamana ertelendi?

TFF'denmaçların ertelenmesine dair önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar belirtildi: Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı. .