Spor Smart Televizyonda var mı? Spor Smart uydu frekansı? Spor Smart nasıl ve nereden izlenir?

Spor Smart Televizyonda var mı? Spor Smart uydu frekansı kaç? Spor Smart nasıl ve nereden izlenir? Spor Smart yayınladığı spor müsabakaları ile spor severlerin oldukça yakından takip ettiği kanalların başında geliyor. Spor Smart'ta Türk takımlarının hazırlık maçları da canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar da son zamanlarda Spor Smart kanalının televizyondan izlenip izlenemediğini araştırıyor. Peki Spor Smart uydu frekans bilgisi var mı?

Spor severlerin yakından takip ettiği Spor Smart kanalı Türk takımlarının hazırlık maçlarını da ekranlara getiriyor. Takımlarının maçlarını canlı olarak izlemek isteyen spor severler Spor Smart kanalının nasıl ve nereden izleneceğini araştırmaya başladı. Spor Smart Televizyonda var mı? Spor Smart uydu frekansı kaç? Spor Smart nasıl ve nereden izlenir? soruları Google üzerinden binlerce kez arattırılıyor. İşte Spor Smart kanalına dair detaylar...

Spor Smart Televizyonda var mı?

Spor Smart'ı televizyondan izleyebilmek için D-Samart'ın Aile Spor Paketi'ne üye olmak gerekiyor. D-Smart üyeliği olmadan Spor Smart kanalını izlemek mümkün değil. D-Smart'ın spor kanalı olan Smart Spor'da HD görüntü kalitesinde spor müsabakaları yer alıyor.

Spor Smart nasıl ve nereden izlenir?

Spor Smart kanalını dijital ortamlardanda da izleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle D-Smar GO'ya üye olmanız gerekiyor. Üye olup giriş yaptıktan sonra mobil telefonlardan ve internet tarayıcısı üzerinden de Spor Smart kanalı canlı olarak izlenebilir.

Spor Smart uydu frekansı kaç?

Spor Smart kanalını izleyebilmek için uydu alıcınızın Türksat 4A uydusuna dönük olması gerekiyor ve aşağıdaki frekans bilgilerini taratmanız gerekiyor.

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Spor Smart nedir?

Spor Smart, 24 Aralık 2011 tarihinde Smart Spor adıyla D-Smart platformu bünyesinde yayına başlayan spor içerikli tematik kanaldır. NBA maçlarının yayın haklarını D-Smart platformunun satın alması ile birlikte kurulmuştur. NBA canlı maç yayınları, özetleri ve tekrarları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Serie A maç tekrarlarını yayınlamaktadır. 2012 sezonundan itibaren Formula 1, MotoGP yayın haklarını 3 yıllığına satın almıştır. Ayrıca Amerikan Güreşi yani WWE programlarını da yayınlamaktadır.[2] Kardeş kanalı Spor Smart 2 HD'dir. 1 Kasım 2017'de logosunu ve jeneriklerini yenileyerek Spor Smart adını almıştır. 2016-17 Premier League maçlarını kardeş kanalı Smart Spor 2 ile birlikte yayınlamış ve yayın haklarının Smart Spor 2'nin S Sport'a yerini bırakması ile tüm maçlar S Sport'a yayınlanmaya başlamıştır.

Spor Smart 2 nedir?

Spor Smart 2, 1 Ağustos 2012'de EuroFutbol adlı kanalın yerine yayına başlayan spor kanalıydı. D-Smart 78. kanaldan yayın yapmaktaydı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı saatte oynanan karşılaşmaları yayınlamaktaydı. Kanal Saran Holding tarafından satın alınmıştır. 18 Mart 2017'de saat 00:00'da ismi S Sport olarak değiştirilmiştir. 2019 yılının sonlarında sadece çakışan maç yayınlarıyla yayına başlayıp, 25 Ocak 2021 itibarıyla tekrar 24 saat yayına geçiş yaptı. D-Smart 82.kanalda yayın yapmaktadır.