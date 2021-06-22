Spor salonu ücreti iade edilir mi? Korona nedeniyle spor salonundan ücret geri alınır mı? Koronavirüs salgını öncesinde spor salonuna yıllık ödeme yapan vatandaşlar salgından sonra kapanan spor salonlarından ücret iadesi talebinde bulunmuş ancak bir çok spor salonu ücret iadesine yanaşmamıştı. Tüketici hakem heyetinden spor salonlarına para verip korona nedeniyle hizmet alamayanları ve ücret iadesi de alamayanları sevindirecek emsal bir karar geldi. Peki spor salonları ücret iadesi yapacak mı? Spor salonlarından para iadesi alınır mı?

Spor salonu ücreti iade edilir mi? Korona nedeniyle spor salonundan ücret geri alınır mı? Koronavirüs salgını öncesinde spor salonuna yıllık ödeme yapan vatandaşlar salgından sonra kapanan spor salonlarından ücret iadesi talebinde bulunmuş ancak bir çok spor salonu ücret iadesine yanaşmamıştı. Tüketici hakem heyetinden spor salonlarına para verip korona nedeniyle hizmet alamayanları ve ücret iadesi de alamayanları sevindirecek emsal bir karar geldi. Peki spor salonları ücret iadesi yapacak mı? Spor salonlarından para iadesi alınır mı?

Spor salonu ücreti iade edilir mi?

İstanbul'da yaşayan Çiğdem Tanrıkılıcı eşi ve çocuğuyla birlikte bir yıllık peişin olarak ücret ödediği spor salonuna yazıldı. Bunun için spor salonuna 4 bin 479 lira ödeme yaptı. Ancak 1 ay sonra koronavirüs pandemisi patlak verdi. Tanrıkılıcı ailesi de ölümlerin artması ile yaşadıkları tedirginlik nedeni ile salonla temasa geçerek, “Ya üyeliğimizi süresiz dondurun veya ücretimizi iade edin” önerisini sundu. Ancak bu iki öneri de olumsuz karşılandı. Bunun üzerine iğdem Tanrıkılıcı spor salonunu tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre hakem heyeti Çiğdem Tanrıkılıcı'nın ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, ‘ayıplı hizmet' vurgusu öne çıktı.

Korona nedeniyle spor salonundan ücret geri alınır mı?

Benzer sorunu yaşayan binlerce kişinin olduğuna işaret eden Av. Hadi Dündar, "Burada mahkemenin kararı yerinde. Pandemi nedeni ile iptal edilen sözleşme gerekçesi mücbir sebeptir. Mücbir sebebe dayanarak sözleşme feshedilebilir. Burada önemli olan nokta sözleşme feshedilirken herhangi bir cezai şart olup olmadığıdır” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.