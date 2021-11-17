Spor öncesi bu besinleri tüketin

Spor esnasında kaslar, performans sergileyebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Karbonhidratların kas ve karaciğerde depolanmasıyla oluşan glikojen kaslar için yakıt kaynağı görevi görür. Bu yüzden spor öncesi doğru bir şekilde beslenmek çok önemlidir. Peki spor öncesi hangi besinler tercih edilmeli? Bu besinler vücuda ne sağlıyor? Gelin birlikte bakalım...



Spor yaparken kaslarımız enerjiye ihtiyaç duyar. Karbonhidratlar kas ve karaciğerde depolanır ve ortaya glikojen çıkar. Glikojen kaslar için yakıt kaynağı vazifesi görür. Eğer spor öncesinde yeterli miktarda karbonhidrat alınmazsa vücutta glikojen miktarı azalır ve halsizlik ortaya çıkar.

Spor öncesinde hangi besinleri tüketmek gerekir?

Patates - Bir tane orta boya sahip yağ kullanılmadan haşlanmış veya fırınlanmış patates, yaklaşık olarak 28 gram karbonhidrat içerir ve bu miktar günlük karbonhidrat ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılayacaktır.

Mercimek - Mercimeğin içinde protein, karbonhidrat ve bol miktarda lif bulunur. Spor öncesinde mercimek tüketerek vücudunuza gerekli olan karbonhidratı sağlayabilirsiniz.

Bezelye - 100 gram bezelye 118 kalori içerir. Bu kalorinin yüzde 86'sı karbonhidrattır. Bu yüzden spordan önce bezelye tüketmek iyi bir tercih olacaktır.

Muz - Bir tane muz tükettiğimizde ünlük karbonhidrat ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılamış oluruz. Ayrıca muz besin lifi, nişasta ve şeker de içerir. Bu sayede vücudunuz için harika bir enerji kaynağı olacaktır.

Kuru fasulye - Bir porsiyon kuru fasulyenin tamamı vücuda karbonhidrat olarak döner ve günlük besin lifi ihtiyacının da yüzde 20'sini karşılar. Fakat kuru fasulye bol yağlı olmamalıdır.

Soya fasulyesi - Soya fasulyesi karbonhidrat ve protein içeren bir besindir.

Elma - Kabuğuyla birlikte tüketeceğiniz bir tane elma vücudunuza gerekli karbonhidratı sağlayacaktır.



Kayısı - Spordan önce tüketeceğiniz beş tane kayısı, günlük karbonhidrat ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayacaktır.

Portakal - Bir tane portakal günlük karbonhidrat ihtiyacının bir bölümünü karşılar. Ayrıca günlük almamız gereken lif oranının da dörtte birini karşılar.

Greyfurt - Greyfurt da spor öncesi tercih edilebilir bir meyvedir.

Haşlanmış mısır - Bir tane haşlanmış mısır karbonhidrat eksiğinin %10'unu karşılar.

Soğan - Soğan karbonhidrat, besin lifi, C vitamini içeren nadir besinlerdendir.

Tam tahıllı ekmekler - Bir dilim tam tahıllı ekmek, günlük karbonhidrat ihtiyacının yaklaşık yüzde 5 gibi bir dilimini karşılayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.