Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşma sonrası sözleşmeli pozisyonda çalışan binlerce memur kadro konusunda bir gelişme olup olmayacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Türkiye'de en fazla sözleşmeli memur çalıştıran kurumların başında Sağlık Bakanlığı geliyor. Sağlık Bakanlığı'nda binlerce hemşire, teknisyen sözleşmeli olarak istihdam ediliyor. Peki sözleşmeli sağlık çalını kadroya geçecek mi? Sözleşmeli sağlık personeli (hemşire) kadro verilecek mi? Sözleşmeli memurlar ne zaman kadroya geçecek?

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşma sonrası sözleşmeli pozisyonda çalışan binlerce memur kadro konusunda bir gelişme olup olmayacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Türkiye'de en fazla sözleşmeli memur çalıştıran kurumların başında Sağlık Bakanlığı geliyor. Sağlık Bakanlığı'nda binlerce hemşire, teknisyen sözleşmeli olarak istihdam ediliyor. Peki sözleşmeli sağlık çalını kadroya geçecek mi? Sözleşmeli sağlık personeli (hemşire) kadro verilecek mi? Sözleşmeli memurlar ne zaman kadroya geçecek?

Ülkemizde çeşitli kamu kurumlarında yüz binlerce sözleşmeli memur var. Sözleşmeli memurlar bir an önce kadroya geçmek için hükümetten açlışma bekliyordu. Sözleşmeli memurların durumu 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri esnasında gündeme geldii Sözleşmeli memurlar kadroya geçecekleri günü merakla beklerken konuya ilişkin açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesini talep etti. Yıllardır kadroya geçmek için bekleyen sözleşmeli memurlar konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep ediyor. En son 2011 yılında 4-B'li sözleşmeliler kadroya alınmıştı.

Sözleşmeli sağlık çalını kadroya geçecek mi?

Kamuda, en fazla sözleşmeli personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personeller bir an önce kendilerine kadro verilmesini talep ediyor. Sözleşmeli memurlar kadrolu memurlar ile aynı işi yapmasına rağmen bazı sosyla haklarda ekesiklikler yaşıyor. Ayrıca maaş konusunda da kadrolu personelden daha az maaş alabiliyor. Sözleşmeli personelin görevde yükselme imkanı da yok. Durum böyle olunca sözleşmeli memurlar bir an önce kadroya geçmek istiyor. Önümüzdeki yıl kadroya geçişle birlikte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor.

Sözleşmeli sağlık personeli (hemşire) kadro verilecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep etti. Yalçın açıklamasında "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçmelidir. Sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamı benimsemektir" dedi. Sağlık Bakanlığ sözleşmeli personellerin kadroya geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin ise henüz net bir açıklama yok.

Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.” İfadelerini kullandı. Bu açıklamların ardından vatandaşlar Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? sorusunu sormmaya başladı. Sözleşmeli memurlar için kadro çalışamları devam ediyor.

Sözleşmeli personel nedir?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir.

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