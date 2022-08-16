Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. 18 - 26 Temmuz tarihleri ​​arasında başvurusu alınan 20 bin sözleşmeli öğretmenin sözlü mülakatları 13 Ağustos'ta sona erdi. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmen görüşme sonuçları sorgulama ekranının araştırılması hız kazandı. İşte e-devlet sözlü sınav sorgulama ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları öğretmen adaylarının gündeminde. 1 Eylül'de 20.000 öğretmen atanacak. Öte yandan gözler, öncelikle sözleşmeli öğretmenlik görüşme sonuçlarına odaklandı. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatının sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak çalışmak isteyenler için sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri ​​arasında yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre 16 Ağustos 2022 Salı günü sözleşmeli öğretmen görüşme sonuçları açıklandı. Beklenen açıklama geldi ve 20 bin sözleşmeli öğretmen görüşmesinin sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlandı.