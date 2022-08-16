Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. 18 - 26 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan 20 bin sözleşmeli öğretmenin sözlü mülakatları 13 Ağustos'ta sona erdi. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmen görüşme sonuçları sorgulama ekranının araştırılması hız kazandı. İşte e-devlet sözlü sınav sorgulama ekranı...
2022-08-16 16:03:48
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları öğretmen adaylarının gündeminde. 1 Eylül'de 20.000 öğretmen atanacak. Öte yandan gözler, öncelikle sözleşmeli öğretmenlik görüşme sonuçlarına odaklandı. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatının sonuçları nasıl sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak çalışmak isteyenler için sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre 16 Ağustos 2022 Salı günü sözleşmeli öğretmen görüşme sonuçları açıklandı. Beklenen açıklama geldi ve 20 bin sözleşmeli öğretmen görüşmesinin sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlandı.
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