Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan on binlerce kişi kadroya geçecekleri günü bekliyor. Sözleşmeli memurları umutlandıracak bir açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın sözleşmeli kamu personellerinin kamuya alınması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Peki sözleşmeli memurlar kadroya ne zaman geçecek? 4-B'li sözleşmeli personellere kadro açılacak mı?

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan on binlerce kişi kadroya geçecekleri günü bekliyor. Sözleşmeli memurları umutlandıracak bir açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın sözleşmeli kamu personellerinin kamuya alınması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Peki sözleşmeli memurlar kadroya ne zaman geçecek? 4-B'li sözleşmeli personellere kadro açılacak mı?

Ülkemizde devlet memuru statüsünde olan ancak sözleşmeli olarak istihdam edilen on binlerce kişi bulunuyor. Özellikle sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin sayısı yüz bini aşmış durumda. Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personeller hükümetten konuyla ilgili çalışma yapmasını bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hızlı bir şekilde sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istedi. Peki sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Peki sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep etti. Yalçın açıklamasında "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçmelidir. Sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamı benimsemektir" dedi. Ali Yalçın, sözleşmeli personelin mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği yapılabilmesi gerektiğinin altını da çizdi.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Her yıl binlere sözleşmeli öğretmen MEB bünyesine dahil ediliyor. Devlet memuru olarak görev alan ancak sözleşmeli olarak çalışan personeller bir an önce kadroya geçmek istiyor. Peki Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? 2011 yılında alınan bir kararla sözleşmeli personeller (öğretmenler de dahil) kadrolu olmuştu. Benzer bir çalışmanın yine yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Türkiye'de kaç sözleşmeli memur var?

Türkiye'de kamu personeli sayısını 4 milyon 669 bin 916 olarak açıklamıştı. Bunların 2 milyon 901 bin 449'u kadrolu personel, 392 bin 392'si ise sözleşmeli personel olduğu açıklandı. Sürekli işçi sayısı ise 1 milyon 110 bin 530 kişi. Geçici işçi istihdamı ise 61 bin 720 kişi.

MEB'de kaç ücretli öğretmen çalışıyor?

MEB bünyesinde 80 binden fazla ücretli öğretmen var. Mezuniyetlere göre dağılıma bakıldığında 37 bin eğitim fakültesi mezunu, 33 bin diğer lisans fakültelerinden mezun aday görev yaptığı öğrenilirken kalan 10 bin kişilik kadroda ise ön lisans mezunu adayların öğretmenlik yaptığı görülmektedir.

Sözleşmeli Personel Nedir?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir.

Sözleşmeli memurun sözleşme süresi mali yıla göre hesaplanır. Yani her yıl bitiminde yeniden sözleşme süresi anlaşması yapılır. Eğer çalışılan yerde bir sonraki yıl için personel ihtiyacı yoksa sözleşme yenilenmeyebilir. İhtiyaç varsa ise her yıl tekrardan işe giriş çıkış yapılmasına gerek yoktur.

MEMUR-SEN nedir?

Kısaltması Memur-Sen olan 1995'te kurulan memur sendikaları konfederasyonudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.