Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğretmen adayı 20 bin öğretmen ataması sürecinde sözlü sınavlara katıldı. Sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının ne zaman hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Öğretmen hayali kuran binlerce kişi sözlü sınavdan iyi bir not aldığını görüp atama yolunda bir zorlu virajı daha aşmak istiyor. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sınavı hangi tarihte açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğretmen adayı 20 bin öğretmen ataması sürecinde sözlü sınavlara katıldı. Sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının ne zaman hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Öğretmen hayali kuran binlerce kişi sözlü sınavdan iyi bir not aldığını görüp atama yolunda bir zorlu virajı daha aşmak istiyor. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sınavı hangi tarihte açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Öğretmen adayları hayalini kurdukları mesleğe kamu kurumlarında devam etmek için sözlü sınavlara girdi. Binlerce kişinin katıldığı öğretmen mülakatları 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Öğretmen adayları açıklanacak mülakat sınavı sonuçlarını merakla bekliyor. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonucu ne zaman açıklanacak. Öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi için bir süreç daha geride kaldı. Binlerce öğretmen adayı 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında sözlü sınavlara katıldı. Adaylar sözlü sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Atama tercihi ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

MEB'in açıkladığı sınav takvimine göre; öğretmen atamaları için ön başvurular 15 Mart tarihinde başladı ve 26 Mart tarihinde son buldu. Öğretmen adaylarının sözlü sınava gireceği sınav merkezleri ise 3 Mayıs'ta duyuruldu.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs- 13 Haziran'da yapılıdı. Sözlü sınav sonuçları ies 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.