Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Atanma hayali kuran binlerce öğretmeni ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama takviminde değişikliğe gitti. Buna göre öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.