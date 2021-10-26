Sözleşmeli öğretmen atama mülakat yeri sorgulama | 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 15 bin ek öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasına sevinmişti. Öğretmen adayları 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yaptı. Sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ise bir çok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı...

Sözleşmeli öğretmen atama mülakat yeri sorgulama | 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 15 bin ek öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasına sevinmişti. Öğretmen adayları 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yaptı. Sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ise bir çok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ek 15 bin öğretmen ataması yapıalcağını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından binlerce kişi öğretmenlik alımı için başvurularını tamamladı. Öğretmen adaylarının 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alındı. Tercihlerini tamamlayan adaylar sözlü sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen atama mülakat yeri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alındı, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yerleri e devlet üzerinden erişime açıldı.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı için TIKLAYIN...

Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.