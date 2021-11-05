Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4B'li sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?

Sözleşmeli memurlara kadro 2021 | Sözleşmeli memurlara kadro ne zaman verilecek? 4B'li sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi? sorusu kamu kurumlarında sözleşmeli olarak istihdam edilen binlerce kişi tarafından soruluyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile sözleşmeli olarak çalışan personelleri sevindiren bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında 'İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz.' dedi.

Sözleşmeli memurlara kadro 2021 | Sözleşmeli memurlara kadro ne zaman verilecek? 4B'li sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi? sorusu kamu kurumlarında sözleşmeli olarak istihdam edilen binlerce kişi tarafından soruluyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile sözleşmeli olarak çalışan personelleri sevindiren bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

Kamuda yaklaşık olarak 530 bin sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Sözleşmeli kamu memurlarının kadroya geçilmesine ilişkin geçtiğimiz aylarda bir çalışma başlatıldığı duyurulmuştu. Haberi alan 4-B'li memurlar kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklama ile sözleşmeli kamu çalışanlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Sözleşmeli memurlara kadro ne zaman verilecek?

Sözleşmeli kamu personellerne kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi. Bakan Bilgin'in açıklaması ile rahat bir nefes alan sözleşmeli kamu personelleri kadroya geçişin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

4B'li sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamuda çalışan 530 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin ön çalışma başlatılmıştı. Sözleşmeli memurlara kadroya geçiş imlkanı tanıyan çalışma ile yüz binlerce sözleşmeli personele kadroya geçebilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.

Sözleşmeli öğretmenle kadroya geçecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak. Meclis onayladıktan sonra yaklaşık 523 bin sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.

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