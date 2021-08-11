Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi? Ülkemizde kamu kurumlarında yüz binlerce personel sözleşmeli olarak görev yapıyor. Sözleşmeli memurlar kadroya geçecekleri günü beklerken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan konuyla ilgili önemli bir çağrı geldi. Yalçın sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesini talep etti. Yıllardır kadroya geçmek için bekleyen sözleşmeli memurlar konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep ediyor. En son 2011 yılında 4-B'li sözleşmeliler kadroya alınmıştı.

Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? Sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi? Ülkemizde kamu kurumlarında yüz binlerce personel sözleşmeli olarak istihdam ediliyor. Sözleşmeli memurlar kadroya geçecekleri günü beklerken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan konuyla ilgili önemli bir çağrı geldi. Yalçın sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesini talep etti. Yıllardır kadroya geçmek için bekleyen sözleşmeli memurlar konyla ilgili çalışma yapılmasını talep ediyor. En son 2011 yılında 4-B'li sözleşmeliler kadroya alınmıştı.

Sözleşmeli kamu personelleri kadroya geçecekleri zamanı bekliyor. Kendilerine bir an nce kadro verilmesini ve belirsizlik içinde yaşamaktan kurtulmak isteyen sözleşmeli memurlar bu koyla ilgili atılacak adımları bekliyıor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı çağrı kadroya geçmek isteyen on binlerce sözleşmeli memuru heyecanlandırdı. Peki sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?

Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep etti. Yalçın açıklamasında "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçmelidir. Sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamı benimsemektir" dedi. Ali Yalçın, sözleşmeli personelin mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği yapılabilmesi gerektiğinin altını da çizdi.

4-B sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?

2011 yılında tüm 4-B'li sözleşmeli memurlar kadroya geçirilmişti. “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 2011 yılında sözleşmeli personeller kadrolu memur pozisyonuna geçirilmişti. 2021 yılında da binlerce sözleşmeli personel benzeri bir çalışma bekliyor.

Türkiye'de kaç sözleşmeli memur var?

Türkiye'de kamu personeli sayısını 4 milyon 669 bin 916 olarak açıklamıştı. Bunların 2 milyon 901 bin 449'u kadrolu personel, 392 bin 392'si ise sözleşmeli personel olduğu açıklandı. Sürekli işçi sayısı ise 1 milyon 110 bin 530 kişi. Geçici işçi istihdamı ise 61 bin 720 kişi.

Sözleşmeli Personel Nedir?

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir.

Sözleşmeli memurun sözleşme süresi mali yıla göre hesaplanır. Yani her yıl bitiminde yeniden sözleşme süresi anlaşması yapılır. Eğer çalışılan yerde bir sonraki yıl için personel ihtiyacı yoksa sözleşme yenilenmeyebilir. İhtiyaç varsa ise her yıl tekrardan işe giriş çıkış yapılmasına gerek yoktur.

MEMUR-SEN nedir?

Kısaltması Memur-Sen olan 1995'te kurulan memur sendikaları konfederasyonudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.