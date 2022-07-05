Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeli ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli memurluk kalkacak mı? Kamuda istihdam edilen 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi için düğmeye basıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı son açıklamada sözleşmeli kamu personellerinin kadroya alınması konusunu ele alacaklarını açıkladı.

Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeli ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli memurluk kalkacak mı? Kamuda istihdam edilen 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi için düğmeye basıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı son açıklamada sözleşmeli kamu personellerinin kadroya alınması konusunu ele alacaklarını açıkladı.

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren çok önemli bir adım atılıyor. Daha önceki aylarda kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçirielceği açıklanmıştı. Konuya ilişkin ilk adım geliyor. AK Parti'den gelen açıklama 600 bine yakın sözleşmeli memuru ilgilendiriyor.

Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu binlerce sözleşmeli memuru ilgilendiren açıklamayı yaptı. Akbaşoğlu açıklamasında sözleşmeli personellerin kadroya alınması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Türkiye'de sözleşmeli ve kadrolu memur sayısı kaç?

Kamuda 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam ediliyor. Bu veriler göz önüne alındığında, istihdam edilen her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görüldü.

Türkiye'de en çok kamu personeli hangi kurumda var?

Türkiye'de bünyesinde en fazla memur istihdam eden bakanlık Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1 milyından fazla öğretmen görev yapmaktadır.

Sözleşmeli memur (4B) nedir?

Kamu hizmetleri genel itibariyle kamu görevlilerince yerine getirilir. Devlet Memurları Kanunu'nun istihdam şekilleri başlıklı 4. maddesince kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. Buna göre 4. madde kapsamında kamu kurumlarında dört türlü istihdam şekli uygulanmaktadır. Tarafımıza yöneltilen 657 sayılı kanun 4 b maddesi nedir? Sorusunun aslında cevabı tam olarak budur. 4 b maddesi 4. maddenin b fıkrasını ifade etmektedir. 4. maddenin b fıkrasında sözleşmeli personel düzenlenmiştir. 4 b sözleşmeli personel 657 yasada düzenlenmiştir.