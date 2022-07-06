Sözleşmeli itfaiye personeli mesai ücreti | Sözleşmeli memurlara mesai ücreti ödenecek mi? Sözleşmeli (4B) kamu personeline maktu mesai ücreti yatacak mı? Sözleşmeli itfaiye erlerine mesai ücreti verilecek mi? soruları şu sıralar pek çok sözleşmeli memur tarafından sorulmaya başlandı. Sözleşmeli itfaiye erlerine maktu mesai ücretinin ödenmemesi üzerine açılan davada karar verildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele maktu mesai ücretinin ödenmesine karar verdi. Bu gelişme binlerce sözleşmeli memuru heyecanlandırdı.

Sözleşmeli itfaiye personeli mesai ücreti | Sözleşmeli memurlara mesai ücreti ödenecek mi? Sözleşmeli (4B) kamu personeline maktu mesai ücreti yatacak mı? Sözleşmeli itfaiye erlerine mesai ücreti verilecek mi? soruları şu sıralar pek çok sözleşmeli memur tarafından sorulmaya başlandı. Sözleşmeli itfaiye erlerine maktu mesai ücretinin ödenmemesi üzerine açılan davada karar verildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele maktu mesai ücretinin ödenmesine karar verdi. Bu gelişme binlerce sözleşmeli memuru heyecanlandırdı.

Binlerce sözleşmeli memuru heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. Sözleşmeli itfaiye personellerinin 7/24 esasına göre çalışmalarına rağmen maktu mesai ücretini (Belediye Meclisi kararıyla tutarı belirlenen ve memurlara ödenen ücret) alamamasını, sözleşmeli itfaiye memurlarının da kadrolu memurlar gibi maktu mesai ücreti alması gerektiğini belirterek yargıya taşıdı. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkemeden beklenen karar geldi. 2020 yılında İstanbul 7 İdare Mahkemesi'nde konuya ilişkin dava açtı. Ancak dava ‘sözleşmeli memurlar sözleşme ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz' denilerek reddedildi. Sendika bu karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıdı.

Sözleşmeli memurlara mesai ücreti ödenecek mi?

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi emsal bir karara imza attı. Daire, sözleşmeli ya da kadrolu personel ayrımı yapılmaması gerektiğini, itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele maktu mesai ücretinin ödenmesine karar verdi.

Daire ayrıca Anayasa'ya dikkat çekerek ücrettin emeğin karşılığı olduğunu vurguladı. Daire'nin kararı kesin nitelikte. .