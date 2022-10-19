Sözleşmeli er sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er sonuçlarına nerden bakılır? Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama ekranı

Sözleşmeli er sonuçları açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı 2022/3 dönem sözleşmeli er başvurularının sonuçlandığını duyurdu. Sözleşmeli er sonuçlarına nerden bakılır? Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar..

Sözleşmeli er sonuçları açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı 2022/3 dönem sözleşmeli er başvurularının sonuçlandığını duyurdu. Sözleşmeli er sonuçlarına nerden bakılır? Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar..

Sözleşmeli er sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları 2022 yılı sözleşmeli er sonuçları açıklandı. Gereken evrak ve şartlar sitede yayımlandı.

Sözleşmeli Er Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız...

MSB Sözleşmeli Er Duyurusu

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28 Ekim 2022, 03 Kasım 2022, 04 Kasım 2022, 08 Kasım 2022, 09 Kasım 2022, 01 Aralık 2022, 02 Aralık 2022, 06 Aralık 2022 ve 07 Aralık 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecektir.