Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı! Sınav mülakat tarihleri ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) KKK sözeşmeli er alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet şifresi ile MSB tercihlerim bölümünden kontrol edebilecekler.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er ön başvuru sonuçları resmi sitesinde yayınlandı.

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

İşte sözleşmeli er ön başvuru sonuçları ve sınav mülakat tarihleri ile ilgili tüm ayrıntılar...

MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar başvuru sonuçlarını e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYETİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.

2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları ?Durum Bildirir Tek Hekim Raporu?nu,

ç. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;

1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

2) HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 04 Mart 2022 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

KKK Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu

BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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