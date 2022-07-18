Sözel-Sayısal-EA 4 yıllık üniversite için sıralama kaç olması gerekiyor? Üniversite kazanabilmek için başarı sıralaması en az kaç olmalı? 2022 YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. 18-19 Haziran'da yapılan YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Adaylar hayallerindeki bölümü en iyi üniversite okuyabilmek için hayatlarının en kritik sınavında ter döktü. Sonuçlarını alan ve başarı sıralamasını görenler üniversiteye yerleşip yerleşememe durumlarını araştırmaya başladı. Peki sıralaması 300 bin ile 200 bin arasında olan 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite yerleşebilir mi?

Sözel-Sayısal-EA 4 yıllık üniversite için sıralama kaç olması gerekiyor? Üniversite kazanabilmek için başarı sıralaması en az kaç olmalı? 2022 YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı. 18-19 Haziran'da yapılan YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Adaylar hayallerindeki bölümü en iyi üniversite okuyabilmek için hayatlarının en kritik sınavında ter döktü. Sonuçlarını alan ve başarı sıralamasını görenler üniversiteye yerleşip yerleşememe durumlarını araştırmaya başladı. Peki sıralaması 300 bin ile 200 bin arasında olan 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite yerleşebilir mi?

Milyonlarca kişinin katıldığı 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran'da 3 oturumla birlikte tamamlandı. 2022 YKS sınavında baraj uyglaması kaldırıldığı için en az yarım net yapan ve puanı hesaplanan adaylar üniversite için tercih yapabilecek. YKS üniversite tercihlerinde herkesin tercih yapacak olması rekabeti de artırdı.

Sözel-Sayısal-EA 4 yıllık üniversite için sıralama kaç olması gerekiyor?

YKS sonuçlarına göre sıralamasını görenler kendilerinin üniversiteye yerleşme şanslarını araştırmaya başladı. Uzmanlara göre YKS'de herkesin tercih yapacak olması başarılı olanları etkilemeyecek. Başarı sıralaması yüksek olanlar yerleştirmede çok daha avantajlı olacaktır. Başarı sıralamasına göre iyi bir tercih sistemi ile tercihlerini tamamlayanların yerleşme ihtimali oldukça yüksektir. Sözel-Sayısal ve Eşit Ağırlık alanlarında her bölümün kendine göre minimum yerleştirme başarı sıralaması vardır. Hayalinizdeki bölümlerin başarı sıralamasını araştırarak tercihlerinizi buna göre şekillendirebilirsiniz.

Üniversite kazanabilmek için başarı sıralaması en az kaç olmalı?

Üniversite tercihleri pek çok aday için çok büyük bir stres. Her tercihin çok büyük bir önemde olduğu YKS tercihlerinde adaylar yerleşme ihtimali oldukları bölümleri ve üniversiteleri yazmasında fayda var. Üniversite kazanmak için başarı sıralaması bölümden bölüme ve üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor.

YKS kontenjanları belli oldu mu?

ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı. .