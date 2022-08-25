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TIMETURK / GENEL / Sözcü Yazarları Kimler? Sözcü Köşe Yazarları

Sözcü Yazarları Kimler? Sözcü Köşe Yazarları

Sözcü gazetesi, 27 Haziran 2007 senesinde merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuş Atatürkçü günlük gazetedir. Sözcü, en çok okunan 10 gazetenin içine girmiş, 5. sırada yer almıştır. Sözcü yazarları kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Köşe yazarları işte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

3 Gün Önce
2022-08-25 14:08:16
Sözcü Yazarları Kimler? Sözcü Köşe Yazarları

Köşe Yazarları

  • Emin Çölaşan
  • Rahmi Turan
  • Uğur Dündar
  • Yılmaz Özdil
  • Necati Doğru
  • Saygı Öztürk
  • Soner Yalçın
  • Deniz Zeyrek
  • Ege Cansen
  • Çiğdem Toker
  • Murat Muratoğlu
  • Aytunç Erkin
  • Nedim Türkmen
  • Sezgin Özcan
  • Sinan Meydan
  • Serpil Yılmaz
  • Ruhat Mengi
  • Ayşe Sucu
  • Yekta Güngör Özden
  • Sultan Uçar

Sözcü Yazarları

  • Mehmet Yaşin
  • Mesut Parlak
  • Pınar Turan
  • Mehmet Serbes
  • Yücel Arı

Spor Yazarları

  • Ercan Taner
  • Lemi Çelik
  • Alican Özcan
  • Yasin Yıldırım
  • Tarık Eryiğit
  • Devrim Demirel
  • Bahadır Çokişler
  • Ümit Genç

Korkusuz Yazarları

  • Can Ataklı
  • Ümit Zileli
  • Hüsnü Mahalli
  • Memduh Bayraktaroğlu
  • Ahmet Takan

Eski Yazarlar

  • Burak Göral (2015-2018)
  • Enis Berberoğlu (2014-2015)
  • Kemal Baytaş (2012-2016)
  • Nasuh Mahruki (2016-2018)
  • Zeynep Gürcanlı (2015-2020)
  • İsmail Saymaz (2020-2021)

Ödüller

  • Yolsuzlukla Mücadele ve Dürüstlük Ödülü, gazetenin yazarı Necati Doğru'ya "Toplumsal Saydamlık Derneği" tarafından verilmiştir.
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