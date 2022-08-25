Sözcü Yazarları Kimler? Sözcü Köşe Yazarları

Sözcü gazetesi, 27 Haziran 2007 senesinde merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuş Atatürkçü günlük gazetedir. Sözcü, en çok okunan 10 gazetenin içine girmiş, 5. sırada yer almıştır. Sözcü yazarları kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Köşe yazarları işte merak edilen tüm detaylar haberimizde.