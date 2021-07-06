Sözcü yazarı Rahmi Turan: CHP’li belediyeler umarım bir aptallık yapmaz

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP’li belediyeleri “emlak vergisi” konusunda uyardı ve “Umarım bir aptallık yapmazlar” dedi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li belediyeleri “emlak vergisi” konusunda uyardı ve “Umarım bir aptallık yapmazlar” dedi.

Turan, bugünkü köşe yazısında “Ev sahibi olan vatandaşlara yeni bir kazık geliyor! Emlâk vergisindeki fahiş fiyat artışları yolda…” dedi.

Konut fiyatları 1 yılda yüzde 31.7 arttı

Sözcü yazarı, şöyle devam etti:

Sözcü yazarı Dr. Nedim Türkmen, Emlâk Vergisi'nin önümüzdeki yıldan itibaren 3-5 misli arttırılması için hazırlık yapıldığını açıkladı.

Türkmen, belediyelerin, enflasyon oranları ve özellikle pandemi sürecini hiç dikkate almadan, tamamen gelir hedefi ile yapmaya hazırlandığı afaki ve fahiş değerlendirmelerin önüne geçilmesi için iktidarı uyardı.

Emlâk Vergisi konusunda özellikle CHP'li belediyelerin insafsız davrandığını belirten okurum Saim Hasgül, bana yolladığı mesajda:

“Sayın Turan… Geçen beyan döneminde, bilhassa İstanbul'daki CHP'li belediyeler Emlâk Vergisi değerlerinde fahiş artışlar yapmış, siz bunu ‘Bindikleri dalı kesiyorlar' diye eleştirmiştiniz. O belediyeler bundan ders almamış olacaklar ki, mesela Büyükçekmece Belediyesi rayiç bedelleri 10 kat (ON KAT) arttırmış! Diğer CHP'li belediyelerin tutumu da bundan farklı olmayacak ve CHP büyük zarar görecek.” diyor.

Turan, uyarısını şöyle dile getirdi:

Genel Seçimler yaklaşırken CHP'li belediyeler inşallah böyle bir aptallık yapmaz! Şimdiden uyarmak görevimiz!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.