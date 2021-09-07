Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, e-Devlet üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetinin uygulanmasına başlandı.

Bu hizmetle nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamdan soyağacı oluşturulabilecek.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor. MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904'te yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığından 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

- " Soyağacı oluşturma" servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

e-Devletten soyağacı oluşturmak için "www.turkiye.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli doğrulama araçları kullanılarak kimlik doğrulandıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/soy ağacı oluşturma" hizmeti seçilerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

Ayrıca "nvi.gov.tr" adresinden "e-hizmetler / e-sorgulamalar / soyağacı sorgulama" hizmeti seçilip e-Devlet ile giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşılabilecek.

Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.