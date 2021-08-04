Sosyal medyada takipçi nasıl arttırılır (Takip Kutusu)?

Sosyal medya uygulamaları hayatımızın vazgeçilmezi durumunda. Instagram, Twitter, Facebook ve Tiktok gibi uygulamalar vasıtasıyla hayatımızın her anını paylaşma fırsatı bulmaktayız. Bunun yanı sıra sadece kendi hayatımıza değil, başkalarının hayatlarına da ortak olmuş oluruz. Bazı durumlarda sosyal medyada paylaştığımız gönderilen birçok kişi tarafından görülüp, beğenilmesi ve paylaşılmasını da isteriz. Bu sebeple takipi sayımızın arttırmaya çalışırız. Peki takipçi sayısı nasıl yükseltilir? Takip kutusu ne işe yarar? Tiktok, Facebook, Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda takipçi sayısı nasıl artar?

Birçok kişi internet üzerinden takipçi sayısı nasıl arttırılır? sorusunun cevabını aramakta. Özellikle takipçi sayısının yüksek olmasını isteyen birçok kişi bu araştırmayı yaparak, takipçi sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Bu sayede paylaşılan gönderi, hikaye, video gibi paylaşımlar daha fazla kişi tarafından görülüp beğenilecektir. İşte tüm detayları ile takipçi sayısını arttırmak isteyen sosyal medya kullanıcıları için ipuçları…

Instagram'da nasıl takipçi arttırılır?

Instagram milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler bir paylaşım sitesidir. Instagram vasıtasıyla birçok fotoğraf, video, hikaye gibi paylaşımlar yapılabilmektedir. Bu paylaşımların daha fazla kişi tarafından görülebilmesi ve beğenilip paylaşılabilmesi için öncelikle uzun vadeli bir sürecin içerisine dahil olmalıyız. Instagram her ne kadar milyonlarca kişi tarafından kullanılsa da takipçi kazanma işlemi çok da kolay değildir. Eğer Instagram uygulamasında organik takipçi kazanmak istiyorsak öncelikle işe kaliteli içerikler üretip, hesabımızı ona göre dizayn ederek başlamalıyız. Instagram'da organik takipçi kazanmak için şu adımlar takip edilebilir;

Öncelikle uygun bir kullanıcı adı seçerek işleme başlıyoruz. Seçtiğimiz kullanıcı adının 18 karakterden fazla olmaması gerekmektedir. Eğer uzun bir kullanıcı adı seçersek bu akılda kalıcılık noktasında pek yeterli olmayabilir. Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus kullanıcı adımızın kalıcı olmasını sağlayıp, insanların akıllarına kolaylıkla gelebilecek bir türden olması gerektiğidir.

Daha sonra, genel olarak birçok Instagram kullanıcısının kullandığı kişisel hesaptan ziyade işletme hesabı kullanmak sayfanın görünürlüğünü arttıracak bir faktördür. İşletme hesabına geçildiği taktirde sayfamız ile alakalı kategori de belirleyebiliriz. Bu sayede sayfamızı daha da spesifikleştirip, hedef kitle içim hazır etmiş oluruz. Bunun yanı sıra eğer bir satış portalımız var ise bu satış portalının ürünlerini de Instagram sayfasına ilave edip, web sayfamıza yönlendirebiliriz. Bu süreçte gönderilerimizle alakalı gerekli analizi Instagram kendiliğinden yapmaktadır. Bu hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabiliriz.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus gönderi paylaşımı yaparken daha özenli ve kaliteli içerikler paylaşmaktır. Yüksek çözünürlükte ve insanların ilgisini çekebilecek içerikler girmek takipçi sayısını arttıracaktır. Hikaye paylaşımı yaparken de bu hususa dikkat edilebilir. Kaliteli ve ilgi çekici hikayelerin yanı sıra hikaye sayısı da dikkat etmemiz gereken diğer bir noktadır. Eğer çok fazla hikaye paylaşırsak bu takipçi sayımızda bir düşüşe sebebiyet verebilir.

Son olarak ise gönderi paylaşırken gönderi ile alakalı etiketler kullanmak oldukça önemlidir. Bu etiketler sayesinde gönderilerimiz bizi takip etmeyen insanların önüne de düşecektir.

Organik takipçi yönteminin yanı sıra takip kutusu vasıtasıyla takipçi satın almak da mümkün.

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Tiktok'ta nasıl takipçi arttırılır?

Gün geçtikçe oldukça popülerleşen uygulamalardan biri olan Tiktok, özellikle video paylaşımında kullanılan bir platformdur. Bu platform sayesinde kullanıcılar çeşit çeşit video paylaşımı yapabilmektedir. Tiktok'ta takipçi sayısını arttırmak için şu adımlara takip edilebilir;

Kullanıcı adı akılda kalıcı olmalı

Videolara konulan kapak fotoğrafları ilgi çekici olmalı

Yüksek çözünürlükte içerik atılmalı

Videolar diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir

Yararlı veyahut ilgi çekici içerikler hazırlanmalı

Organik takipçi yönteminin yanı sıra takip kutusu vasıtasıyla takipçi satın almak da mümkün.

Takipçi satın almak için TIKLAYINIZ

Diğer sosyal medya hesapları için de yukarıda bahsedilen adımlar takip edilerek takipçi sayısı arttırılabilir. Bunun yanı sıra takip kutusu web sitesi de kullanılarak takipçi satın alınabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.