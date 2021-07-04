Sosyal medyada popüler olmanın en kısa yolu!

Yapılan bir araştırma sosyal medyada takipçi artırmanın en kesin yolunu ortaya çıkardı. Politikacılarla tartışmalara giren veya onlara tepki gösteren kişiler çok daha hızlı viral olabiliyor. Hatta bu tür kişilerin fenomen olma ihtimali diğerlerine göre yüzde 67 oranında daha yüksek.

Cambridge Üniversitesi ve New York Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Bugüne kadar fenomen olmak ile ilgili genelde medya şirketleri araştırma yaptı. Fakat bilimsel bir araştırma ilk defa bu kadar geniş çaplı gerçekleştiriliyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre popüler olmanın en kısa yolu siyasetçilerle polemiğe girmek.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre politikacılar ile atışan kişiler çok daha hızlı bir şekilde fenomen olabiliyor. Yaklaşık olarak 2,7 milyon gönderi inceleme altına alındıktan sonra etkileşim oranları değerlendirildi. Liberal ve muhafazakar gibi anahtar kelimelerle yapılan araştırmalar sonucunda ortaya önemli bir detay çıktı.

Politikacılarla tartışmalara giren veya onlara tepki gösteren kişiler çok daha hızlı viral olabiliyor. Hatta bu tür kişilerin fenomen olma ihtimali diğerlerine göre yüzde 67 oranında daha yüksek.

Araştırmayı yürüten ekipten Steve Rathje, etkileşim almak isteyen insanların gereğinden fazla siyasi gönderi paylaştığını söyledi. İlk etapta onlar bu durumun ters tepeceğini tahmin etti.

Bilim insanları tarafından sürdürülen araştırmalarda siyasi paylaşımların büyük önemi olduğu görüldü.

Hatta bilim ekibi politikacılara karşı yapılan agresif paylaşımların böylesine etki yaratabileceğini tahmin etmediklerini söyledi. Her geçen gün sosyal medya platformlarının başka bir yönü ortaya çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.