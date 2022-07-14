Sosyal medyada 'don lastiği' tartışması: Bakan Varank tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Serhat Seçilmiş adlı vatandaş arasında 'don lastiği' tartışması yaşandı.

Twitter hesabındaki biyografisinde "İyi Parti Mahalle Başkanı" yazan Serhat Seçilmiş adlı kişi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2021 yılında "BİZ AÇTIK!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi. Bakan Varank'ın, yatırımları anlattığı videoyu paylaşan Seçilmiş, "Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!" ifadesini kullandı.

Bakan Varank da Seçilmiş'in sözlerini sayfasında alıntılayarak yanıt verdi. Varan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsaadenizle cevap vereceğim... Jiber: Diyarbakır firması. Blackspade: İzmir firması."

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