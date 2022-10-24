Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı

'Mika Can Raun' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, Türk Lirası'nı klozete attığı görüntüler gerekçe gösterilerek 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan gözaltına alındı.

'Mika Can Raun' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kurnaz'ın gözaltına alınma gerekçesinin kısa süre önce yayınladığı ve 100 Türk lirasını klozete attığı görüntüler olduğu ve 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Kurnaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. .